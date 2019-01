Tiro con l'arco, prime frecce dell'anno al Trofeo della befana per gli arcieri bizantini

Comincia bene il nuovo anno per gli Arcieri Bizantini Ravenna, che nel secondo "Trofeo della Befana” di Moglia, organizzato dagli Arcieri del Forte, conquistano i loro primi successi del 2019. Anche se a ranghi ridotti e con punteggi nella maggioranza dei casi non altissimi, gli arcieri giallorossi vanno a segno.

Podio per Marcello Tozzola, che dai primi giorni dell’anno è tornato nei ranghi dei giallorossi dopo la stagione outdoor in prestito agli Arcieri Riccione. Tozzola conquista la medaglia d’oro con il punteggio di 566 (285+281), eccezionalmente nella categoria Senior Maschile arco olimpico per poter fare squadra, cosa che non è stata possibile a causa di una defezione dell’ultimo momento, per motivi fisici, di un compagno di squadra. Categoria senior anche per Simone Pizzi che uguagliando il suo record personale di 527 (260+267) si aggiudica un ottimo 5° posto. Medaglia d’oro anche per Angela Padovani, per l’arco nudo Master Femminile, che con il punteggio di 430 (211+219) conquista il gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle 5 atlete. Podio anche per l’Allievo olimpico Maschile Michele Tozzola, che conquista un argento con il punteggio di 448 (220+228), alle spalle di Elia Pini del Asd Malin Archery Team. Nonostante i punteggi non alti la squadra Senior Femminile olimpico composta da Eleonora Tozzola, Melania Ghetti e Concettina Palmiero conquista la medaglia d’argento con il punteggio di 1259 (458+408+393) dietro alle forti atlete del Castenaso Archery Team. Per l’individuale si è difesa Eleonora Tozzola, che con un 458 (241+217) si piazza al 7° nella classifica individuale, seguita a ruota da Melania Ghetti 8° con 408 (194+214) e da Concettina Palmiero, 9° con 393 (187+206).