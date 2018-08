Tiro con l'arco, record di podi al "900 Round d'estate" per gli arcieri bizantini

Domenica si è tenuto presso il campo di tiro di Cotignola il tradizionale “900 Round d'estate”, organizzato dalla società Muzio Attendolo Sforza. Arrivato alla sua 22esima edizione è una delle ultime gare all’aperto del periodo estivo e annuncia l’imminente arrivo della stagione indoor che ripartirà già dai primi giorni di ottobre, dopo lo svolgimento dei campionati Italiani Targa previsti a Bisceglie per fine settembre (con i quali si chiude definitivamente la stagione outdoor).

Il 900 round è una gara interregionale dove gli arcieri si confrontano su tre distanze: 60-50-40 metri per un totale di 90 frecce (30 per ogni distanza e tutte tirate sul bersaglio da 122 centimetri) e con un massimo di 900 punti realizzabili. Predominio degli Arcieri Bizantini Ravenna che si sono presentati sulla linea di tiro con 16 atleti di cui 7 al debutto. A completare la squadra la presenza bizantina anche tra i giudici, con la new entry Denis Costantini alla sua prima gara, in affiancamento a Leonardo Giannini.

In evidenza Luca Ravaioli per la divisione compound, senior maschile, che conquista la medaglia d’oro con il punteggio di 865, migliorando di 4 punti il suo precedente record. Ed è sempre del biondo metallo la medaglia di Angela Padovani per l’arco nudo master femminile con il punteggio di 649. Segue a ruota Eleonora Tozzola, arco olimpico junior femminile, che nella sua gara d’esordio prova l’emozione di salire sul podio, e sul gradino più alto, con il punteggio di 550. Soddisfazioni ancora da Sofia Fuschini che anche questa volta mette a segno un podio conquistando la medaglia d’argento con 673 punti nella categoria allieve olimpico femminile. E sempre per gli allievi olimpico, ma maschile, Michele Tozzola guadagna il terzo posto con 589 punti, segue Niccolò Corsini al quarto posto con il punteggio di 569. Chiude i podi individuali, per l’arco olimpico senior femminile, Maria Chiara Rotondi, che, anche lei al debutto, conquista il podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo con il punteggio di 390.

Podio d’eccezione quello della categoria senior femminile, impreziosito dalla presenza dell’atleta olimpica Guendalina Sartori (CS Aereonautica militare), classificatasi naturalmente al primo posto con il punteggio di 807. Una presenza così numerosa ha permesso inoltre agli atleti giallorossi di andare a segno anche con le squadre. Sono 4 i podi conquistati: primo posto la squadra senior femminile olimpico con Maria Chiara Rotondi, Samanta Mazzotti e Marina Massaroli (tutte al debutto); primo posto anche per la squadra senior maschile olimpico con Alessandro Farinella, Giovanni Putzu, Riccardo Canali (al debutto) e per la squadra master maschile olimpico con Luca Cicognani, Simone Pizzi e Franco Travaglini. L’ultimo podio arriva dalla squadra formata da Alessandro Farinella, Luca Cicognani e Simone Pizzi classificatisi terzi assoluti dopo gli Arcieri Cesena e gli Arcieri del Titano.

Con i punteggi ottenuti nella gara di domenica sono stati inoltre aggiornati diversi record di compagnia. Sofia Fuschini per l’arco olimpico e Luca Ravaioli per l’arco compound ritoccano i loro precedenti record stabiliti lo scorso anno: 4 i punti in più per Ravaioli che migliora un punteggio già di tutto rispetto, e ben 262 punti per Sofia che nell’ultimo anno è cresciuta moltissimo e sta arrivando a buoni livelli. Del tutto nuovi invece i record di Michele ed Eleonora Tozzola, rispettivamente per le categorie allievi maschile e Juniores femminile olimpico, e per le squadre seniores femminile e master maschile formate rispettivamente da Chiara Rotondi, Samanta Mazzotti e Marina Massiroli e Luca Cicognani, Simone Pizzi e Franco Travaglini.