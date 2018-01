Tiro con l'arco, tanti podi per gli arcieri bizantini nell'indoor "Città di Pesaro"

Arcieri Bizantini in luce alla Gara Indoor 18 metri "Città di Pesaro", svoltasi il 20 e 21 gennaio nella cittadina marchigiana. A poche gare dalla fine delle qualifiche per i Campionati Italiani, che si terranno a Rimini dal 23 al 25 febbraio, gli atleti giallorossi continuano ad archiviare buoni risultati.

Marcello Tozzola domina la classifica master maschile arco olimpico, chiudendo in prima posizione con 562 punti (277+285) e ottenendo la prima posizione assoluta, per la divisione olimpico. Dopo una partenza in salita, Angela Padovani, nella categoria arco nudo master femminile, mette il turbo e chiude la gara con il punteggio di 472 (219+253), ritoccando il suo precedente record personale e conquistando il gradino più alto del podio in virtù della premiazione degli assoluti di categoria. Ottimi risultati anche per Denis Costantini, che gara dopo gara sta migliorando le sue prestazioni nell’arco compound. E Pesaro gli è stato sicuramente favorevole: con il punteggio di 561 (279+282) ritocca il suo record personale e sale sul podio, conquistando la medaglia di bronzo nella categoria senior maschile, prevedendo la gara, la premiazione degli assoluti di categoria.

In continua crescita, domenica al 21esimo Trofeo Città di Casalgrande, aveva ritoccato anche il suo record personale nella divisione olimpico classificandosi settimo con il punteggio di 543 (272+271). Ancora per il compound, record personale anche per Alessandro Farinella con il punteggio di 523 (257+266) (17esimo in classifica) alla sua seconda gara in questa divisione Sempre presenti le squadre, che anche questa domenica centrano l’obiettivo del podio: Marcello Tozzola, Michael Manias e Luca Cicognani sono medaglia d’argento nella categoria master maschile olimpico con 1600 punti (562+524+514), mentre Marco Magli, Leonardo Giannini e Denis Costantini sono premiati con il bronzo nella categoria senior maschile olimpico con il punteggio di 1587 (537+527+523). Gli altri piazzamenti: arco olimpico seniores maschile: quarto Marco Magli con 537 (263+274), nono Leonardo Giannini con 527 (261+266), decimo Denis Costantini con 523 (264+259), 17esimo Alessandro con 487 (234+253); arco olimpico seniores femminile: sesta Silvia Soglia con 487 (251+236), ottava Melania Ghetti con 428 (215+213); arco olimpico master maschile: 11esimo Michel Manias con 524 (261+263), 17esimo Luca Cicognani con 514 (261+253), 21esimo Franco Travaglini con 487 (256+231).