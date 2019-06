Tommaso Lelj cerca nuove sfide e saluta il Ravenna

Si separano le strade di Tommaso Lelj e del Ravenna. La volontà da parte della società era di dare continuità al gruppo che in questi anni ha trascinato la squadra verso risultati sempre più entusiasmanti, come testimoniato anche dai recenti rinnovi contrattuali ad altri “senatori”; ciò nonostante nella trattativa ha prevalso la volontà del difensore trentaquattrenne di affrontare nuove sfide professionali. La società "esprimendo gratitudine per l’impegno sempre profuso dentro e fuori dal campo", augura a Tommaso "i migliori auguri per il proseguimento della carriera".

All’avvio della nuova stagione sportiva il Ravenna Football Club riparte con rinnovate ambizioni e motivazioni nell’allestire una squadra che possa ripetere i recenti risultati sportivi. Mantenendo come punto fermo il rispetto del modello aziendale che ha contraddistinto la gestione societaria fino a questo momento e che ha riportato la città di Ravenna nell’elite del calcio italiano.