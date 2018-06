Calcio, tornei di prestigio nel weekend per i giallo -verdi di Lugo

Tornei di prestigio nel weekend per le squadra di calcio della Polisportiva Sant’Anna di Lugo. Si comincia con gli “Esordienti 2005” che con ben due formazioni, rappresentando l’Italia nel rinomato torneo Eurosporting Jesolo Cup 2018, esordiscono venerdì 1 giugno. Suggestiva la cerimonia di apertura dove gli atleti lughesi con le casacche giallo-verdi hanno sfilato seguendo il vessillo tricolore, insieme alle altre squadre provenienti da dieci diversi Paesi europei. Il torneo di Jesolo si è concluso sabato 2 giugno, con le formazioni della Polisportiva Sant’Anna classificate in ottava ed undicesima posizione. Ottima vetrina internazionale per i giovani atleti lughesi, che hanno onorato sul campo con impegno e fair-play la possibilità di rappresentare il nostro Paese in una kermesse così prestigiosa.

Sempre sabato 2 giugno, ma questa volta nello stadio E. Mucinelli di Lugo, la squadra del Sant’Anna Pulcini mista 2006-2007 ha partecipato al terzo Torneo Internazionale di Calcio Pulcini Under 11. Nella prima giornata del torneo i giallo-verdi hanno conseguito i seguenti risultati: Sant’Anna – Sant’Agata 0 – 3; Sant’Anna – Cral E. Mattei 3 -3; Pepa Sport – Sant’Anna 0 – 1, classificandosi terzi del proprio girone. Domenica 3 giugno, dopo una vittoria contro una formazione albanese e una larga sconfitta contro il Ravenna calcio, hanno perso ai “shoot out” la finale per il 17esimo posto contro la formazione del Pepa Sport. A prescindere dal verdetto del campo, per i colori giallo-verdi è stata una bella due giorni di calcio giovanile, in un impianto accogliente e funzionale a ospitare un evento del genere dal respiro internazionale.

