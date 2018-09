Torneo "CalcioInsieme", i richiedenti asilo si sfidano sul campo

Domenica 23 settembre, a partire dalle 9, si svolgerà il torneo calcistico “CalcioInsieme”, evento realizzato dal Comune in collaborazione con la polisportiva “Endas Manlio Monti”. La manifestazione è la prima CAS Cup della città di Ravenna e si terrà al campo sportivo “Endas Manlio Monti” in via Gulli, 140.

Il progetto, che rientra tra le azioni individuate dai piani di zona 2018, si pone come obiettivo quello di promuovere la cultura dell'accoglienza e dello sport come processo funzionale alla promozione di socializzazione e delle relazioni umane nonché veicolare i valori positivi del calcio quali l’interazione e l’inclusione. Una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e della convivialità a cui parteciperanno i richiedenti asilo in accoglienza negli enti gestori CAS: Teranga, Camelot, Opera Diocesana, Aurora, La Casa, ZeroCento, Terzo Millennio e la Pieve.