Torneo di calcio di Natale a Castiglione di Cervia

A Castiglione di Cervia sabato pomeriggio si è svolto il primo Torneo di Natale, triangolare esordienti 2008 fra Del Duca, Mezzano e Polisportiva Savio. L’iniziativa è stata organizzata dalla A.D. Polisportiva Castiglionese. L’assessore allo sport Michela Brunelli ha premiato i ragazzi delle squadre, alla presenza di tanti genitori.

L'assessore ha dichiarato: "I tornei giovanili sono una grande risorsa per il nostro territorio, danno modo ai nostri giovani atleti di esprimersi in gare competitive, ma anche grande risalto a valori come l'amicizia e la voglia di stare insieme. Un ringraziamento alle associazioni sportive del nostro forese che sono sempre molto attive e organizzano tanti bei momenti di socializzazione".