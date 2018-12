Torneo di Natale, terzo posto per l’Under 16 del Porto RoburCosta

Si è classificata al terzo posto la squadra under 16 del Porto RoburCosta nel tradizionale “Torneo di Natale – Coppa Conad Città di Ravenna”, manifestazione per formazioni Under 16 maschile organizzata dal Porto Robur Costa - Scuola di Pallavolo Ravenna, dedicata alla memoria di Paolo Fabbri, e giunta alla 15esima edizione, che ha visto la partecipazione di quattro squadre.

La Consar Romagna di Valerio Minguzzi ha chiuso al terzo posto il girone di qualificazione, disputatosi giovedì 27 nelle palestre Itis e Montanari, battendo la Lube per 2-1 e perdendo con analogo punteggio contro la Sabini Castelferretti e per 3-0 contro il Trentino Volley; in semifinale, giocatasi la mattina del 28, i ragazzi di Minguzzi sono stati nuovamente sconfitti dal Trentino per 3- 2 (25-23, 15-25, 25-13, 23-25, 15-13) e nella finale per il 3°-4° posto, giocatasi nel pomeriggio del 28, hanno battuto per 2-0 (25-22, 25-13) la Lube Civitanova. Il torneo è stato vinto dalla Sabini Castelferretti che ha fatto percorso pieno: tre vittorie per 2-1 nel girone di qualificazione, un successo per 2-0 nella semifinale con la Lube (25-14, 25-19) e per 3-0 (25-22, 25-19, 25-18) nella finale con il Trentino Volley.

A fine manifestazione sono stati assegnati i premi individuali alla presenza del Direttore generale del Porto Robur Costa, Marco Bonitta, del presidente regionale del CONI regionale, Umberto Suprani, del presidente del comitato territoriale Fipav Ravenna, Mauro Masotti e dell'assessore comunale allo Sport, Roberto Fagnani. Due riconoscimenti sono andati alla Sabini: a Matteo Mancinelli (miglior schiacciatore) e a Luca Paolucci (miglior opposto). Due premi anche al Trentino Volley: Francesco Bernardis (miglior palleggiatore) e Davide Brignach (miglior centrale), mentre la Consar Romagna porta a casa il premio per il miglior libero assegnato a Giulio Valeriani. Il Torneo di Natale è stato organizzato grazie alla collaborazione di Conad, Fondazione Cassa di Risparmio, CONI, Fipav e Comune di Ravenna.

“Anche la partecipazione a questo torneo, così come l’andamento dei campionati di serie D e Under 16, ha denotato la crescita costante – sottolinea il coach Valerio Minguzzi - di questo gruppo di ragazzi, che arrivano da tutta la Romagna e quindi avevano e hanno bisogno del tempo necessario per conoscersi. I miglioramenti si stanno vedendo e l’ossatura della squadra sta prendendo forma e sono convinto che già a gennaio ma soprattutto a febbraio vedremo un’ulteriore rilevante crescita. Siamo contenti e soddisfatti del risultato ottenuto in questo torneo, con il rammarico però di quel tie-break in semifinale perso per due punti quando eravamo 13 pari”. Questa la rosa della Consar Romagna che ha disputato il torneo: Boscherini Luca, Bovolenta Alessandro, Calisesi Noah, Marrazzo Sebastiano, Massaro Mattia, Minniti Giacomo, Monti Lorenzo, Orioli Mattia, Pascucci Giovanni, Santoni Giovanni, Tomassini Lorenzo, Valeriani Giulio e Zoli Marco.