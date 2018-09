Triathlon, grandi soddisfazioni per gli atleti faentini a Lido delle Nazioni

Il fine settimana del Lido delle Nazioni ha dato grande soddisfazione al Faenza Triathlon. Ormai tradizionale appuntamento di fine settembre, sabato Lido delle Nazioni ha ospitato la distanza Sprint (750 mt di nuoto in mare, 20 km di bici, 5 km di corsa), mentre domenica la distanza Olimpica (1,5 km di nuoto in mare, 40 km di bici, 10 km di corsa).

Weekend strepitoso per Cesare Bonetti che arriva primo tra gli S4 in entrambe le gare e giunge quinto assoluto nell’Olimpico della domenica. Nella gara Sprint, Massimo Nannini ha tagliato il traguardo per primo tra gli effetre, giungendo 13esimo assoluto e primo tra gli M4. Tra gli altri effetre al traguardo, ottimi i podi di categoria per Giacinta Savorani, secondo tra le M3, e per Christian Bernardi terzo M2. Sfiora il podio di categoria Alberto Dall’agata, quarto M1 e 25esimo assoluto. Nell’ordine Gallina, Fanelli, Calderoni, Nadiani gli altri partecipanti dello Sprint che hanno concluso la prova. Domenica, oltre a Bonetti, hanno partecipato Antonio Cauzo, 18esimo assoluto e quarto tra gli S4, e Gessica Sarti. Quest’ultima ritorna al Lido delle Nazioni dove 13 anni prima fece l’esordio nella distanza Olimpica e dopo il recente IronMan Copenaghen, ottenendo un settimo posto assoluto e vincendo la propria categoria (M2).