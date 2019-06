Triathlon, la faentina Gessica Sarti vince il Campionato regionale M2

Il 9 giugno sono stati assegnati i Titoli di Regionali Assoluti e di Categoria Triathlon Olimpico 2019 della regione Emilia-Romagna in occasione della terza edizione del Triathlon Olimpico “Marconi” a Sasso Marconi. La competizione ha visto al via 400 atleti con un incremento di ben 170 partecipanti rispetto all’edizione 2018, con 18 atleti del Faenza Triathlon al via.

Gli ottimi risultati non sono mancati, soprattutto in campo femminile dove Gessica Sarti ha coperto 1.5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 di corsa nel tempo di 2h20’08” strappando un secondo posto tra gli assoluti e la vittoria nella categoria M2. Il podio in ambito femminile è stato bissato da Noemi Piazza, al primo anno nella triplice disciplina, che ha vinto la categoria S2. A tenere alto il nome del Faenza Triathlon anche in campo maschile ci ha pensato il solito Massimo Nannini che con un’altra bella prova, nonostante qualche acciacco, si è aggiudicato il Campionato Regionale per la categoria M4. Da sottolineare l’ottima prova di Cesare Bonetti che è arrivato ad un soffio dal podio S4, risultato che ha centrato sia nel Triathlon Sprint di Novellara che nello Sprint di San Giovanni in Persiceto, classificatosi come primo atleta faentino e 19° assoluto.