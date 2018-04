Triathlon, parte alla grande la stagione degli atleti faentini

La stagione del Faenza Triathlon è partita come meglio non poteva, sia in termini di partecipazione sia in termini di risultati. Temporalmente è iniziata il 25 febbraio a Caorle, dove Christian Bernardi ha partecipato al al Campionato Italiano Duathlon Sprint, piazzandosi 12esimo tra gli M2. L’esordio di Massimo Nannini riprende la stagione precedente, prima gara, primo posto di categoria ai Campionati Italiani di Duathlon Classico a Quinzano.

Il 14 aprile è già tempo di Triathlon Medio a Volano, ormai appuntamento fisso dell’inizio stagione Faentino. Ottima partecipazione e ottimi risultati per gli effetre. Alain Donatini, all'esordio nel triathlon, si è piazzato 16esimo assoluto e terzo S4, Massimo Nannini ha, ovviamente, vinto la sua categoria, Ambrogio Rolli ha dichiarato che ha dovuto aspettare diversi anni prima di riuscire a battere il Nannini ma che finalmente ci è riuscito, Vito Fiore è arrivato secondo nella categoria M5. Tra gli altri atleti al traguardo, Cesare Bonetti si distingue per le due prime ottime frazioni (nuoto e bici) che lo portano ad entrare in T2 15esimo assoluto, Alberto Dall'Agata, all'esordio sulla distanza, nonostante qualche inconveniente in bici è arrivato a solo due minuti da Nannini, Alessio Casadei ha fatto una buona frazione bici ma ha pagato la Maratona di Roma corsa la domenica precedente, Gianluca Barducci era più fresco che alla partenza, Pier Luigi Turricchia ha volato come sempre durante la frazione corsa e Marco Cappelli è andato molto bene in bici.

Il giorno dopo, nella gara di Duathlon Sprint organizzata dall’Imola Triathlon all’interno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, si è svolta una bellissima giornata di sport. Nannini e Dall’Agata fatto il bis, partecipando nonostante le fatiche del giorno prima. Ottimi i risultati con Matteo Ravaioli che piazza un decimo assoluto e un terzo tra gli S4, Nannini che giunge ancora una volta primo di categoria e bravissime anche le donne che con Beatrice Melandri e Giacinta Savorani raggiungo rispettivamente il primo e il secondo posto di categoria. Altri effetre in gara Lorenzo Bricchi, Christian Bernardi, Villa, Cauzo, Nicolas Cicognani, Roberto Casanova, Dashan, Alberto Frattini, Gallina, Poggiolini, Michele Solaroli, Guido Masotti, Marco Fanelli, Agostini Max, Montevecchi Marco, Vanni Viroli, Biondi, Pirazzini. Dulcis in fundo, Vanni Viroli ha ricevuto la comunicazione della selezione per il Campionato del Mondo di IronMan delle Hawaii per il prossimo 13 ottobre.