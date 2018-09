Triathlon, un faentino al Campionato del mondo, altri 4 si sfidano a Cervia

Con la chiusura del periodo di qualificazione alla finale di Kona, è stata ufficializzata la lista degli atleti che hanno conquistato la slot per partecipare all'Ironman Hawaii del 2018 in programma per il 13 ottobre. Viroli Vanni, triatleta forlivese ma faentino di adozione dopo aver concluso 15 Ironman da Kalmar (Svezia) a Perth (Australia) in forza al Faenza Triathlon, ha raggiunto il prestigioso traguardo di essere tra gli Age Group qualificati al Campionato del Mondo Ironman, che si terrà proprio a Kona.

L’organizzazione a marchio Ironman, poi, ha scelto per il secondo anno consecutivo l’Italia e la Romagna, precisamente Cervia, come sede dell’evento internazionale di eccezionale spessore sportivo e spettacolare: Ironman dell’Emilia Romagna. Al via saranno presenti, insieme ad atleti provenienti da ogni parte del mondo, 4 triatleti del Triathlon Faenza. Dei quattro aspiranti Ironman due sono “rookie”, quindi alla loro prima esperienza su queste distanze, Alain Donatini e Piero Santini, gli altri due hanno già partecipato a gare del circuito Ironman: Ambrogio Rolli è pluri-finisher, mentre Guido Masotti è stato finisher a Klagenfurt (Austria) nel 2016.