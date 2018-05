Tiro con l'arco, tripletta di record personali per gli arcieri bizantini al Trofeo città di Rimini

Un altro fine settimana di sport che ha visto gli Arcieri Bizantini impegnati nel nono Trofeo Città Di Rimini organizzato dall’Asd Arcieri Città di Rimini - Seven Arrows. Fine settimana che ha fruttato un podio e tre record personali. Le soddisfazioni arrivano dal comparto giovanile, e precisamente dall'allieva giallorossa Sofia Fuschini che migliora di volta in volta le sue prestazioni, riuscendo a conquistare il secondo posto assoluto e quindi la medaglia d’argento nella categoria Allievi e Master Femminile alle spalle di Chiara Ricciardi della Compagnia Arcieri Pesaro. Con il punteggio di 477 Sofia migliora di ben 53 punti il suo punteggio precedente di 424 punti, ottenuto al quinto Quadrangolare Emilia Romagna tenutosi a Bondeno due settimane fa, stabilendo così il suo record personale sulle lunghe distanze.

Altri record personali arrivano da Alessandro Farinella, che alle gare HF alterna il targa e riesce a migliorarsi anche lui e di ben 24 punti, realizzando un buonissimo 578 che gli vale il sesto posto nella classifica individuale di classe e il quinto assoluto per l’arco olimpico maschile. E sono tanti anche i punti di differenza per Denis Costantini che, nella categoria arco compound maschile, realizza il punteggio di 641, ben 29 punti oltre il suo precedente punteggio, stabilendo così il suo nuovo record personale. Il punteggio ottenuto gli vale il sesto posto nella classifica individuale di classe e il quinto assoluto per l’arco compound maschile. E a proposito di nuove leve, debutto per Emma Roveda sabato 26 maggio al Trofeo Pinocchio Fase regionale Emilia Romagna organizzata dalla società Arco Club Riccione, che ha visto la partecipazione di ben 55 giovani atleti provenienti dalle principali società dell’Emilia Romagna. Emma con il punteggio di 245 si è classificata all’ottavo posto. La competizione vede sfidarsi giovani arcieri e arciere nelle categorie giovanissimi (9 e 10 anni) e ragazzi (11 e 12 anni) sulle distanze rispettivamente di 10 e 20 metri.