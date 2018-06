Trittico di Romagna, Mirco Gurioli vince la decima edizione

Il Trittico di Romagna, giunto alla decima edizione, ha confermato una crescita graduale della manifestazione in termini di partecipanti, con ben 242 runner classificati, 21 in più rispetto allo scorso anno. A balzare subito all’occhio è l’aumento delle donne iscritte al Trittico e che hanno completato l’edizione 2018: 46 runner, 12 in più rispetto all’edizione numero 9.

Ad aggiudicarsi il decimo "Trittico di Romagna" è stato il faentino Mirco Gurioli del gruppo Asd Tosco-Romagnola (giunto settimo alla Maratona del Lamone – alle spalle del compagno di team e vincitore del Trittico 2017 Marco Serarsini, 11esimo alla 50 Km di Romagna e sesto alla 100 Km del Passatore), con il tempo totale di 13 ore 57' 56''. Gurioli è l'unico atleta iscritto al "Trittico di Romagna" ad aver siglato un tempo totale sotto al muro delle 14 ore. Secondo classificato Andrea Bernabei della Polisportiva Zola sez. atletica, terzo Lorenzo Lotti della Corri Forrest Asd; dopo di loro, rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto Luca Cagnani, Mattia Biondi e Gabriele Turroni.

Sul versante femminile, la prima classificata del Trittico di Romagna è Maria Rosa Costa del team G.S. Gabbi Bologna, dodicesima con il tempo di 17h5’23’’, giunta 51esima alla 100 km del Passatore, 70esima alla 50 km di Romagna e 129esima alla Maratona del Lamone. In seconda posizione troviamo la slovena Alica Nagyova del gruppo GS Schio Bike Valli sport, terza Samantha Graffiedi (S.P. Seven). Elisa Zannoni, splendida terza nella classifica femminile della 100 km del Passatore, non avendo disputato la Maratona del Lamone, non risulta logicamente tra le atlete iscritte al Trittico di Romagna. Ricordiamo infine che, in occasione della decima edizione del Trittico di Romagna, il sodalizio composto dalle associazioni GS Lamone Russi, Podistica Avis Castel Bolognese e Asd 100 km del Passatore ha stabilito come riconoscimento per tutti i concorrenti giunti al traguardo un piatto in maiolica dipinto a mano.