Tutto in sei minuti: il Fano spinge il Ravenna verso la retrocessione

Il Ravenna cade 2-0 in quel di Fano e vede lo spettro della retrocessione. Tutte nel secondo tempo le reti. A sbloccarla al 50' Parlati, che ha freddato Cincilla dopo essersi liberato di alcuni difensori giallorossi. Sei minuti più tardi il raddoppio con un calcio di rigore realizzato da Barbuti. I romagnoli sono rimasti in dieci dal 58' per l'espulsione di Sirri. Al 73' Fano vicino al tris con una traversa centrata da Said. Il Ravenna ha avuto una grandissima occasione al 6' con D'Eramo, che ha preso un legno. Al ritorno - martedì - servirà un'impresa.

