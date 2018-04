Tutto pronto per la nuova edizione: il prossimo weekend la Ecomaratona del Sale

L’Assessore allo sport Gianni Grandu hanno ben sottolineato come uno degli obiettivi principali della città, anche attraverso questo evento, è promuovere l'attività turistico-sportiva a basso impatto ambientale in un territorio, come quello cervese, prevalentemente identificato per le sue peculiarità turistico balneari che ben si abbinano allo sport in natura. Attorno all'evento Ecomaratona saranno organizzate diverse iniziative nell'arco del week end alla portata di tutti e tese a promuovere il territorio quale luogo unico in cui natura, cultura e sport possono intrecciarsi in modi svariati.



Il progetto 2018 vede la nuova entrata di ENDAS a livello provinciale e della ASD Golden di Rimini come responsabile tecnico sportivo, e si sviluppa mettendo in rete l’associazione Eco Sale & Sport (Endas - Sportur Fantini Club - Consulta dello sport) con il Comune della città, imprenditori dell'ospitalità e associazioni sportive al fine di contribuire e innalzare la qualità di fruizione del territorio. Fabio Gardella, Gionni Schiaratura per Endas e Golden Rimini e il vincitore della scorsa edizione Andrea Di Giorgio (Pelo) hanno illustrato sintetizzato la bellezza dei percorsi della 42 chilometri, della 21 e della 10 non competitiva focalizzandosi proprio sull’unicità di questi percorsi romagnoli che sono fra i principali attrattori di un turismo sportivo sano e in equilibrio con la natura. Fra gli organizzatori resta alta l’attenzione alla solidarietà: durante la conferenza è stato consegnato al Prof. Alfonso Zaccaria, Presidente dell’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – Sezione della Provincia di Ravenna l’assegno con il ricavato di 2000 euro del 2017 e è stato confermato e ribadito l’impegno anche per questa prossima edizione nella speranza che la raccolta fondi sia sempre maggiore.

Confermata anche la location al Fantini Village il cui patron Claudio Fantini, come ha affermato in presentazione dell’edizione 2018, ha da subito creduto all’iniziativa e al connubio fra un evento in natura e l’identità insita nella sua struttura da sempre all’avanguardia nella vacanza attiva.

La bellissima novità del 2018 è, però anche l’entrata di Ecomaratona del Sale fra gli eventi di formativi promossi da Eath Day Italia per la Giornata della Terra che coincide proprio con il week end dell’evento.



La Presidente di Eco Sale & Sport Chiara Francesconi e il Presidente della Consulta dello sport Marco Casetti hanno illustrato a questo proposito le iniziative di sabato 21 al pomeriggio dedicate ai ragazzi delle scuole elementari e medie della Provincia. In particolare sono previste la Kids Run, una corsa non competitiva su due diverse lunghezze – di 500 metri per i ragazzi delle scuole elementari e di un chilometro per i ragazzi delle scuole medie inferiori – e la Spring Edition del premio ENDAS “Il più veloce di”, gara in corsa su una distanza di 60 metri pianeggianti aperta alle scuole medie.



Per tutte le informazioni specifiche è possibile consultare il sito www.ecomaratonadelsale.it