Un altro torneo vinto per la Virtus con gli Esordienti 2008 a Vecchiazzano. Nella giornata di torneo, dopo aver eliminato Forlimpopoli e Torre del Moro, la Virtus in semifinale ha batturo l'Accademia Cesena per 9-3 e in finale la Savignanese 3-2 (squadra che aveva incontrato anche nel girone e con la quale aveva pareggiato 4-4). La squadra Esordienti è allenata da Filippo Pezzi. In Prima Categoria prosegue il buon momento della Prima Squadra che ha vinto 2-0 con il Forlimpopoli e che ora ha 8 punti in classifica a ridosso delle prime. Domenica 13 ottobre alle 15.30 trasferta insidiosa a Bubano, squadra che in casa è temibile e che sta lottando, con soli 3 punti in classifica, nelle retrovie.