Un camp estivo all'insegna dello sport con il 'MiniBasket June'

È iniziata la quarta e ultima settimana del MiniBasket June 2019, il Camp estivo organizzato dal Basket Ravenna, diviso tra le attività mattutine alla palestra Morigia e quelle pomeridiane al bagno Circle Beach di Marina di Ravenna. 140 gli iscritti totali, circa 30 a settimana, di cui oltre 100 per il full camp giornaliero. I partecipanti, tutti tra gli 8 e i 12 anni, sono in prevalenza atleti dello Junior Basket Ravenna, con alcuni innesti provenienti da altre società.

Una passione vissuta intensamente per una full immersion quotidiana nella pallacanestro, con mattine dedicate al pianeta basket: dal risveglio muscolare alla lezione del giorno, dimostrazioni pratiche ed esercizi, momenti di gioco, gare e divertimento. A seguire pranzo collettivo al mare, con trasferimento in spiaggia, tra playground, acqua e sabbia, prima del rientro alle 18. Lo staff, sotto la direzione di Michela Franchetti, ha visto impegnati gli istruttori Tommaso Luppi, Erica Fantinelli e Monica Mignardi, insieme a Simone Lasagni. Il Camp è stata anche l’occasione per inserire alcuni ragazzi delle giovanili giallorosse come tutor in appoggio, in un ideale percorso di formazione: si tratta di Alessio Bonaiuto, Filippo Moschini, Giovanni Brandolini e Pietro Brandolini.