"Un chilometro per Dario" coloratissimo durante la 100 km del Passatore

L'associazione "Insieme a te" in collaborazione con il gruppo podistico "Le Linci" di Santa Lucia, l'Asd del Passatore e il patrocinio del Comune di Faenza, organizzano una camminata di beneficenza di 1 chilometro (ultimo chilometro della 100Km del Passatore) per la realizzazione del progetto "In spiaggia insieme a te" nell'iniziativa "1 chilometro per Dario", il 27 maggio alle 9.15. Si chiede che ogni partecipante, per quanto possibile, indossi la divisa della propria associazione sportiva, per creare un ultimo chilometro "colorato".