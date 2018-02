Un corso per diventare "Operatore sportivo per la disabilità"

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Corso di qualifica per “Operatore sportivo per la disabilità intellettiva-relazionale e sensoriale". Il corso, che inizierà il 20 febbraio, ha come obiettivo formare personale che acquisisca competenze specifiche e strategiche per lavorare con persone con disabilità nel settore sportivo.

Da anni il Csi ha come obiettivo primario quello di promuovere lo sport come momento di educazione, crescita, impegno e di aggregazione sociale. Lo sport, infatti, è un’attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è determinante nell’inserimento sociale, nell’accettazione delle differenze e nell’osservazione delle regole. Proprio e soprattutto in quest’ottica deve essere concepita l’attività sportiva per i ragazzi disabili, intesa come strumento per educare all’autonomia, per il potenziamento delle capacità individuali e per accrescere l’autostima. L’educazione motoria deve saper difendere e valorizzare le competenze e le abilità di ciascuno all’interno di un ambiente che accoglie la differenza, dando risposte multimodali a bisogni speciali per favorire il miglioramento della qualità di vita, l’aumento dell’autonomia e l’inserimento nel sociale.

Nell’ottica della creazione di nuove proposte di attività motorie, sportive e psicomotorie rivolte a ragazzi disabili, nasce il corso di Operatore sportivo per la disabilità: le competenze trasmesse mireranno alla pianificazione e gestione di attività motorie e sportive individuali e di gruppo finalizzate alla giusta integrazione, con lo scopo di migliorare la forma fisica nonché mentale, in modo da considerare la diversità come un valore aggiunto. Il corso approfondisce varie aree fornendo così gli strumenti necessari per l’organizzazione di attività motorie e sportive rivolte a persone con disabilità e alla loro inclusione.