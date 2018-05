"Un fenomeno al femminile in continua ascesa": un meeting sul volley faentino

E’ la pallavolo lo sport al centro del meeting mensile del Panathlon Club Faenza in calendario martedì 8 maggio alle 20 al ristorante Cavallino, in via Forlivese 185. Il tema della serata “Pallavolo Faenza, un fenomeno al femminile in continua ascesa” accende i riflettori su una disciplina di grande tradizione in città, che sta vivendo un brillante periodo. Ospiti dell’incontro saranno Giovanni Mingazzini, presidente provinciale Fipav, Daniele Ferrari direttore sportivo Pallavolo Faenza e le atlete Federica Gorini ed Emma Guardigli della Pallavolo Faenza.