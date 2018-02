Un oro, due bronzi e una "campionessa regionale" per le ginnaste dello Zodiaco

Un oro, due bronzi e un titolo di campionessa regionale assoluta in questo weekend per la società ravennate Lo Zodiaco, in veste Endas Cervia, nella prima prova del campionato regionale di serie D Silver livello LA e LB e nella seconda prova del campionato regionale gold di specialità. La società conquista un quarto posto a soli 10 centesimi dal podio per le ginnaste Perrotta, Bagioni, Hushi. 11esimo posto per le più piccole, classe 2008/2009 per le ginnaste Ginevra De Risi, Giulia Baldini, Anna Vetranti e Emma Hushi su ben 27 squadre partecipanti. La gara prosegue con la categoria LB dove le ginnaste ravennati ottengono un doppio piazzamento a pari merito sul terzo gradino del podio con le squadre composte da Lucia Morelli, Mabel Maretti, Benedetta Velotti, Carlotta Montaletti e Linda Selvi a pari merito con la squadra composta da Minardo Sofia, Laghi Valentina e Anna Duchik. Ottavo posto per la squadrina composta da Sofia Tosi, Amore Lucia, Succi Stella e Gaia Rusticali dopo aver disputato una bellissima gara. Nella giornata di domenica, a Parma, Eliza Hushi conquista il titolo di campionessa regionale che riconferma il suo primo posto nella specialità fune, accedendo alla zona tecnica che si terrà ad Arcore il 10 e 11 marzo. Ottimo sesto posto anche per Margherita Laghi nella specialità palla. Soddisfatte tutte le tecniche dello zodiaco: Arianna Andreoni, Marianna Vezzali, Marzia Celotti, Elisa Zanzi e Francesca Montanari che si preparano per affrontare il prossimo weekend di gare.

