Un torneo di beach tennis per finanziare Linea Rosa

Nell’ambito del progetto promosso da Linea Rosa “#Io posso - Sotto il sole per non sentirsi sole”, domenica 14 luglio il Bagno Corallo di Marina di Ravenna organizza un torneo amatoriale di beach tennis. Quota di iscrizione 25 euro a coppia. Per info: Sergio: 3464758950 o Rebecca 3933390160. Contestualmente al lancio del torneo, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Linea Rosa, è stata affissa la mattonella con il fiore in mosaico “Ravenna Città Amica delle Donne”, realizzata dalla mosaicista Cecilia Travaglia. Il progetto è promosso da Linea Rosa in collaborazione con i mosaicisti aderenti alla Cna.