Una battaglia lunga 45 minuti: l'OraSì sbaglia in difesa e si fa rimontare da Imola

Una battaglia lunga 45 minuti. E alla fine l'OraSì Ravenna capitola contro una Naturelle Imola, che si porta a casa i primi due punti della stagione. Una sfida durissima, che ha visto ben sei giocatori usciti per 5 falli: la compagine di coach Massimo Cancellieri sembrava padrona della partita, poi ha subìto il ritorno dei padroni di casa trascinati da Baldasso e Bowers. 96-92 il risultato finale (21-25, 17-23, 21-21, 23-13, 14-10). Una partita incredibile, che ha visto i bizantini avanti per 40 minuti e avere anche 17 punti di vantaggio.

Una gara dominata anche a rimbalzo che Ravenna non è riuscita a chiudere, subendo la rimonta nell’ultimo quarto e cedendo dopo un tempo supplementare per alcuni errori di superficialità in difesa, pagati a carissimo prezzo. Non sono bastati 30 punti di Thomas e 23 di Potts. "È molto seccante perdere una partita che abbiamo dominato su tutti i lati del campo per 35 minuti - afferma coach Cancellieri -. Sono meno contrariato per gli errori in attacco e più per quelli in difesa, perché non è pensabile vincere in trasferta giocando per segnare 100 punti e non difendere. Nell’ultimo quarto e nel supplementare siamo stati superficiali in tante situazioni, bravi loro a crederci fino alla fine e sciocchi noi a farci scappare una vittoria fuori casa molto importante. Siamo andati in difficoltà anche nel capire come potevamo difendere, perché alcuni falli ci sono stati fischiati al primo tocco, a loro al terzo tocco e questo mi ha infastidito molto".

La partita

In un Pala Ruggi come sempre gremito (oltre 200 i tifosi giallorossi al seguito) coach Cancellieri parte con Potts, Jurkatamm, Thomas, Chiumenti, Marino. L’OraSì del primo quarto parla tanto americano (7-15, Thomas e tre triple di Potts), ma le giocate di Fultz tengono a contatto Imola (12-15). Punteggio ad elastico con Marino già gravato di tre falli e i padroni di casa che arrivano a -1. Ravenna chiude il parziale avanti 21-25. L’OraSì parte bene anche nel secondo quarto e con un gioco da quattro punti di Sergio ritocca il massimo vantaggio a +9 (22-31) che diventa +10 con un’entrata di Marino (27-37). Ravenna raggiunge presto il bonus e dalla lunetta Imola dimezza il passivo (36-41) poi l’OraSì con un super Thomas piazza un 7-2 che vale il 38-48 con cui si va all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi coach Cancellieri ripropone lo starting five, con Chiumenti e Potts che siglano il +14 (38-52) cui risponde, dall’arco, l’ex Masciadri. Ravenna allunga ancora con una tripla di Marino (41-57) poi con un gioco da tre punti di Thomas (45-62). Imola si affida a Baldasso che con due triple riaccende la partita e il pubblico di casa (52-62), poi Potts da fuori e Chiumenti ridanno 15 punti di vantaggio ai giallorossi, ma è ancora Baldasso a ricucire per i suoi (56-67). Ravenna ha qualche grana con i falli (Treier e Seck con 4, Thomas, Chiumenti e Marino 3), il quarto termina 21 pari per il 59-69 totale.

Nell’ultimo quarto Le Naturelle torna sotto la doppia cifra di ritardo e un’altra tripla di Baldasso vale il 64-69. Imola a -3 e in un Pala Ruggi infuocato, Thomas tiene avanti Ravenna (66-71), poi Marino allunga ancora dall’arco (67-75) per il time out Di Paolantonio. Bowers e Masciardi da tre per il 75-76 e tutto da rifare. Masciadri sbaglia la tripla del sorpasso, Potts invee non fallisce sulla sirena (75-79) poi Thomas concretizza il 2+1 e allunga (75-82). Negli ultimi due minuti il parziale di 7-0 per Imola vale il pareggio a quota 82 che porta le squadre all’overtime. Nel supplementare Imola va subito avanti, Ravenna resta aggrappata ma i quinti falli di Potts e Thomas uniti all’imprecisione dalla lunetta condannano la squadra di Cancellieri ad una sconfitta che brucia. Finisce 96-92.

Il tabellino

Le Naturelle Imola: Ingrosso 7, Ivanaj 2, Morse 12, Valentini 5, Calvi, Fultz 15, Baldasso 24, Masciadri 8, Bowers 23, Alberti NE. All.: Di Paolantonio. Assistenti: Dalmonte, Zappi.

OraSì Ravenna: Farina NE, Potts 23, Jurkatamm 3, Thomas 30, Chiumenti 7, Marino 9, Zanetti NE, Treier 8, Venuto 2, Seck 2, Sergio 8, Bravi NE. All.: Cancellieri. Assistenti: Bulleri, Taccetti.

Aribtri: D’Amato, Salustri, Mottola.

Parziali: 21-25, 17-23, 21-21, 23-13, 14-10

Imola: da due 21/30, da tre 9/26, rimbalzi 32

Ravenna: da due 24/40, da tre 8/28, rimbalzi 45