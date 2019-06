Una domenica di festa con la Discesa dei Fiumi Uniti - LE FOTO

La quinta edizione della Discesa dei Fiumi Uniti programmata inizialemente a maggio, si è svolta questa domenica, 9 giugno. Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: in pochi minuti le canoe messe a disposizione dagli organizzatori erano esaurite. L'iniziativa ha avuto come obiettivo la realizzazione di un percorso fluviale tutelato dei fiumi Montone, Ronco e Fiumi Uniti. Protagoniste dell’evento sono la Chiusa San Marco e la Chiusa Rasponi – che ancora sono memoria tangibile, assieme all’acqua e al fiume, di un momento storico fondamentale per la bonifica della città di Ravenna – utilizzate per l’occasione come punti di ritrovo e di partenza della discesa dei Fiumi Uniti. Ma non è stata solo la discesa in canoa, kayak e sup: c'è anche chi ha deciso per “la discesa in bici” seguendo il percorso delle canoe dalla Chiusa di San Marco a Lido di Dante attraverso un itinerario naturalistico che ha sfiorato in più punti l’acqua e i protagonisti della discesa. Ecco le foto della giornata