Una giornata di "mototerapia" per regalare un sorriso alle persone con disabilità

Sabato 12 ottobre alle 10.30 al circuito Riorc di Borgo Faina si terrà una giornata dedicata alla mototerapia. "La mototerapia è una realtà consolidata, che il mio team porta avanti da 10 anni e che ha regalato sorrisi e momenti di gioia a persona che, altrimenti, non riuscirebbero a vivere queste emozioni - spiega Dario Azzolini, pilota ravennate di freestyle motocross del team Daboot - La giornata consiste in uno spettacolo di freestyle motocross, esclusivamente dedicato a persone con qualsiasi tipo di disabilità e/o patologia, finito lo show tutti i partecipanti avranno la possibilità di salire in sella alle moto con noi piloti, per provare l'emozione di "sentire il vento in faccia anche quando non soffia"".