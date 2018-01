"Una giornata di volley", quattro società di pallavolo si affrontano sul campo

Domenica nella palestra di Punta Marina si è svolto il primo torneo organizzato da quattro società di pallavolo ravennati: Volley Academy, Olimpia volley, Cral E. Mattei e Teodora pallavolo. È il primissimo evento organizzato da queste società, che hanno intenzione di ripetere questa piccola collaborazione così da poter dare l’opportunità alle proprie atlete di confrontarsi e divertirsi tutte insieme. Una giornata che ha visto la partecipazione di circa 200 atlete e atleti, che si sono sfidati per un intero giorno, prima a palla rilanciata e poi a minivolley e super-minivolley. Ospiti d’eccezione della giornata sono stati cinque ragazzi provenienti dal liceo scientifico Oriani a indirizzo sportivo, che per tutto il giorno si sono prestati come arbitri, grazie anche alla collaborazione nata con il liceo.