Una "Mini olimpiade" per gli scolaretti tra corse nei sacchi e tiro alla fune

Lunedì e martedì si è svolta la prima "Mini olimpiade" per i bambini delle scuole elementari Carducci di Castiglione di Cervia e la scuola elementare di Castiglione di Ravenna. L’iniziativa è stata organizzata dalla Polisportiva castiglionese in collaborazione con l'Istituto comprensivo intercomunale al fine di promuovere i sani valori dello sport con l’obiettivo di divertirsi, conoscersi e stare insieme.

Oltre 220 ragazzi sono stati divisi in 6 squadre per giornata e mischiati per età e scuola di appartenenza. Le discipline sportive in cui si sono cimentati i giovani atleti con entusiasmo e grande spirito sportivo, sono quelle che si potrebbero definire "i giochi di una volta": tiro alla fune, corsa nei sacchi, lancio del cerchi, percorso a ostacoli con pallone, salto con la corda, pentoloccia. Grazie al contributo di alcuni sponsor, a tutti gli atleti è stata regalata una maglietta di un colore che rappresentava l'appartenenza alla squadra ed è stata offerta la merenda pane e marmellata. Al termine delle due giornate i giudici di gara hanno sommato i vari punteggi raggiunti per gioco e si e verificato un pari merito fra le due scuole, per cui si è proceduto alla premiazione con le coppe.