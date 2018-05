Una pedalata per ricordare Emanuele Zama, scomparso a 21 anni

La Società ciclistica Cotignolese, con il patrocinio del Comune di Cotignola, organizza per sabato 2 giugno a Barbiano il settimo Memorial “Emanuele Zama”, in ricordo del giovane barbianese scomparso tragicamente il 23 ottobre 2005, all'età di 21 anni. La gara ciclistica, di 81 chilometri, è riservata alla categoria Allievi. Il ritrovo per la partenza è in piazza Alberico alle 13, mentre la gara avrà inizio alle 15. La competizione si svolge con partenza e arrivo a Barbiano attraverso un circuito che passa per via Corriera, via Madonna di Genova, via Ponte Pietra, con arrivo in via San Giovanni.