Una 'Regata del Cuore' per battere leucemia, linfoma e mieloma

Domenica 30 giugno, nelle acque a nord delle dighe foranee di Marina di Ravenna, si svolgerà la quarta edizione de "La Regata del Cuore", veleggiata aperta a tutte le barche a vela, sia derive che cabinato, per raccogliere fondi a beneficio della Sezione di Ravenna dell’AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfoma e Mieloma. Patrocinata, come nelle precedenti edizioni, dal Comune di Ravenna e dalla Autorità di Sistema Portuale, quest’anno vede insieme Lega Navale Italiana sezione di Ravenna e Lions Club Ravenna Host, come sodalizi di supporto alla organizzazione.

La Regata del Cuore è nata come contributo della vela per scopi benefici: siamo abituati alle azalee e alle bambole di pezza e alle maratone tv, per cui l’idea è stata quella di creare un evento per far vedere il cuore del popolo del mare che va a vela. Non è una corsa con finalità agonistiche: non ci sono premi o gadget per i partecipanti e, salvo qualche sponsor alimentare, nemmeno acqua o bibite alla premiazione. Tutti i soldi raccolti verranno destinati all’AIL: c’è un contributo di iscrizione suggerito di 10 euro per le derive e di 20 per i cabinati, ma in realtà ciascuno sarà libero di dare quello che ritiene più giusto e tutti potranno vedere il valore devoluto ad AIL sul sito. In acqua, a riprova della generosità del popolo del mare, si avrà il supporto dei sodalizi nautici di Marina di Ravenna: RYC, CVR e Marinai d’Italia, che metteranno a disposizione mezzi, boe e soci volontari mentre il Porto Turistico di Marinara concede condizioni particolari alle barche in transito per la manifestazione.

Il percorso è fatto affinché un filo ideale, attaccato alla poppa di ogni barca, disegni un cuore sull’acqua: si parte e si ritorna nello stesso punto, compiendo un percorso di tre boe. Non è quindi importante la dimensione della barca a vela o la posizione di arrivo perché, come dice lo slogan della manifestazione, "Vince chi c’è". E quindi l’invito è rivolto a tutti i velisti, esperti e meno esperti: le iscrizioni si svolgeranno domenica dalle 9.00 alle 12.00 presso la sede della Lega Navale, sotto al faro di Marina di Ravenna, mentre la partenza è fissata per le 13.00 in acqua.