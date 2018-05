Una serata con Fabio Ricci, pallavolista campione d'Italia

Giovedì 17 maggio alle 21 al teatro Binario di Cotignola, in viale Vassura 20, ci sarà un incontro pubblico con Fabio Ricci, pallavolista 23enne che si è recentemente laureato campione d'Italia con Sir Safety Conad Perugia Volley. Fabio, cresciuto nel Porto Robur Costa Ravenna, milita anche nella nazionale italiana. Nel corso della serata un ruolo attivo avrà il gruppo Facebook Amici di Fabio Ricci e sarà presente una delegazione del gruppo di tifosi del Perugia Volley “Sirmaniaci Romagna”.Interverranno inoltre il sindaco Luca Piovaccari e l’assessore comunale allo Sport Federico Settembrini.

Nel corso della serata sarà possibile lasciare le scarpe da ginnastica usate nell'ambito di "Le tue scarpe al centro", progetto nato per costruire una pavimentazione antitrauma in gomma riciclata per un'area gioco nel comune di Amandola, colpito dal terremoto del 2016. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Cotignola al numero 0545908871, email urp@comune.cotignola.ra.it.