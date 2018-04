Una serata con l'arbitro di serie A Domenico Celi

Nella serata di venerdì 6 aprile la sezione "A. Angelini" di Lugo ha avuto l'onore di accogliere come ospite Domenico Celi della sezione di Bari, per undici anni arbitro in Serie A con 141 presenze ed attualmente componente della Commissione Nazionale di Serie D che nella splendida cornice del salone estense della rocca ha condotto una riunione tecnica, portando ai “fischietti” lughesi la sua esperienza.

Celi, dopo una breve presentazione del presidente di sezione Cristian Zanzi, ha voluto focalizzare il suo intervento sui requisiti principali che concorrono al raggiungimento di una buona direzione gara. Accompagnato dalla proiezione di alcuni video ha evidenziato la necessità per qualsiasi arbitro, di stabilire un chiaro metro con obbiettivi ben precisi al fine di far emergere la propria personalità, la vera chiave di successo nella direzione di una gara. Numerosi gli aspetti del mondo arbitrale che preso in considerazione, con aneddoti personali e non: la determinazione, lo spirito di sacrificio, la forza di volontà indispensabile per riprendersi nei momenti peggiori della carriera arbitrale ma anche della vita, ricordando gli infortuni che lo hanno colpito negli anni di permanenza in Serie A. Parole accolte con entusiasmo dai giovani fischietti lughesi, che hanno dato libero sfogo alle loro curiosità e ai loro dubbi tecnici con domande a cui Celi ha risposto con entusiasmo. Gli arbitri lughesi inoltre hanno riconosciuto un sentito tributo a Ivo Camanzi insignito del premio "Una Vita Per Lo Sport" da parte del Coni di Ravenna e alla benemerenza conferita dal Comitato Nazionale dell’Aia al presidente Cristian Zanzi.