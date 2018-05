Una settimana di sport a Sant'Agata col 26esimo Memorial "Giorgio Gadoni"

Una settimana ricca di eventi sportivi a Sant’Agata sul Santerno. Fino a domenica il campo sportivo “Luigi e Silvano Dalle Vacche” ospita infatti il 26esimo Memorial “Giorgio Gadoni”, il torneo di calcio giovanile riservato alle categorie Pulcini, Esordienti, Primi calci e Giovanissimi. Martedì 1 maggio, inoltre, Sant’Agata è stata la partenza e l’arrivo dell’evento ciclistico “Il Romagnolo Audace”.

Il Memorial Gadoni prosegue sabato e domenica con le partite rispettivamente della categoria “Primi calci” (classe 2009 e 2011) e Giovanissimi (classe 2003). Le partite si svolgeranno per tutto il giorno, dalle 9.30 alle 18, e vedranno impegnati i bambini dei “Primi calci” in match di calcio a 5 e i ragazzi dei “Giovanissimi” in partite di calcio a 11.

I primi match del torneo giovanile si sono svolti sabato e domenica e martedì scorsi. Le prime giornate hanno visto la partecipazione di più di 1.200 bambini dai 10 anni con i loro famigliari, mentre altri 700 sono attesi per le ultime due giornate dell’evento.

Il Memorial “Giorgio Gadoni” è organizzato dall’associazione Santagata Sport, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata sul Santerno.

Martedì a Sant’Agata sul Santerno è partita la seconda edizione de “Il Romagnolo Audace”, l’evento dedicato al cicloturismo che si snoda su tre percorsi tra comuni di Romagna, Emilia e Toscana. Circa 145 ciclisti provenienti anche da fuori regione, in aumento rispetto all’anno scorso, sono partiti dal Deka sport per intraprendere uno dei tre percorsi previsti: 52 km; 115 km e 185 km. “Il Romagnolo Audace” è organizzato dall’associazione Drt Bikes Low Romagna, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Sant’Agata sul Santerno.