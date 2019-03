Una valorosa e bella OraSi cade sul traguardo a Verona. La corsa playoff non è compromessa

Una valorosa e bella OraSi cade sul traguardo a Verona, cedendo solo nel finale (76-68) dopo essere stata a lungo in vantaggio sul parquet di una delle favorite per la seconda promozione in A1. Alla fine il roster lunghissimo di Dalmonte ha propiziato il decisivo ultimo quarto; la fisicità di Poletti e Udom, affiancata alla classe di Candussi e Vujacic, hanno fatto la differenza dopo una gara nella quale Ravenna ha comunque confermato gli eccellenti progressi soprattutto in difesa, risultando poi superiore anche a rimbalzo. Nonostante la sconfitta l'OraSi, che ha toccato più volte il +7 di margine, può guardare con fiducia alle ultime tre partite e provare a conquistare i playoff proseguendo su questa linea di rendimento