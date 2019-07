Undici anni dopo Sebastian Vettel la Toro Rosso torna sul podio con il neo papà Kvyat: "Risultato fantastico"

Un fine settimana speciale per la Toro Rosso e Daniil Kvyat. Il pilota russo ha festeggiato il ritorno sul podio della scuderia faentina di Formula Uno, nata nel 2006 sulle orme della Minardi. Per Kvyat quello di Hockenheim è stato un fine settimana a dir poco speciale: non solo il terzo posto alle spalle di Max Verstappen (Red Bull) e Sebastian Vettel (Ferrari), al termine di una gara a dir poco rocambolesca complice condizioni atmosferiche variabili, ma perchè sabato è diventato papà.

"È incredibile tornare sul podio in quella che potremmo definire una ‘seconda carriera’ - esclama Kvyat -. Pensavo non sarebbe mai più successo nella mia vita, quindi sono ancora più felice. Sto provando così tanta emozione che devo ancora metabolizzare tutto". "Questo - aggiunge -. è un risultato fantastico per noi, sono passati 11 anni dall’ultimo podio della Toro Rosso con Sebastian a Monza. È stata una giornata meravigliosa, sono felicissimo. Grazie a tutta la squadra, è stata una giornata semplicemente incredibile. Ero più pronto che mai a combattere per queste posizioni".

Dopo l'esperienza in Ferrari lo scorso anno, il pilota russo si è presentato, come lui stesso ha confessato, "più maturo, lucido e pronto a combattere all’apice". "Penso di averlo dimostrato anche questa domenica a me stesso, così come agli altri - evidenzia -. Spero che questa possa presto diventare un’abitudine. Questo genere di gare non è facile, la prima chiamata anticipata ai box è stata difficile da fare, ma è stata una scelta condivisa con la squadra: si vince o si perde insieme. Abbiamo vinto insieme".

La Toro Rosso ha festeggiato anche il sesto posto di Alexander Albon: "È stata una bella gara - ammette -. All’inizio ero un po’ intimorito nel capire come si sarebbe comportata la macchina sul bagnato su questa pista. Sono contento anche per come mi sono comportato io, perché questa è stata la mia prima volta al volante di una F1 in condizioni simili. Il ritmo è stato davvero buono, siamo stati un po’ fortunati e abbiamo avuto un tempismo perfetto nel fare il nostro primo pit-stop, ero davvero entusiasta di essere in quarta posizione. Sfortunatamente, al secondo pit-stop siamo stati colti alla sprovvista e abbiamo fatto un giro in più rispetto a Dany per passare dalle gomme da bagnato a quelle da asciutto, quindi quattro vetture ci hanno superato. È buffo, è come se la sesta fosse un risultato deludente. Il team ha fatto un lavoro straordinario, la strategia è stata eccezionale e siamo riusciti a riscattarci dopo una qualifica difficile".

Si congratula con la scuderia faentina anche il deputato forlivese Marco Di Maio: "E' proprio un risultato incredibile quello raggiunto dalla Toro Rosso. Orgogliosi per la scuderia romagnola di Faenza che porta a casa un terzo e sesto posto ad Hockenheim, uno dei circuiti più difficili del mondiale di F1. Grazie per questa soddisfazione".

Foto Scuderia Toro Rosso