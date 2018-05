Da Faenza a Brisighella: tra due ali di folla il viaggio della Mercedes F1 di Valtteri Bottas

Due ali di folla hanno accompagnato il viaggio da Faenza a Brisighella di Valtteri Bottas, il pilota finlandese di formula uno e portacolori della Mercedes al quale è stato assegnato il Premio Bandini 2018. Tantissimi faentini sono accorsi in Piazza del Popolo per ammirare da vicino la W07, campione del mondo nel 2016 con Nico Rosberg. Bottas, accompagnato dal sindaco manfredo Giovanni Malpezzi, si è calato nell'abitacolo della monoposto, per poi avviare il potente propulsore ibrido ed avviarsi verso Brisighella, dove è stato premiato nell'Anfiteatro dello spettacolare Borgo medievale. Domenica la F1-W07 sarà esposta alla filiale Mercedes De Stefani di Ravenna dalle 10 alle 17 per tutti gli appassionati della Formula 1.

BOTTAS A FAENZA: GUARDA IL VIDEO

Frecce d'argento

Fra i premiati anche gli ingegneri Aldo Costa, progettista delle F1 Campione del mondo e Riccardo Mosconi, ingegnere di pista di Lewis Hamilton, completano la formidabile presenza di Mercedes –AMG Petronas Motorsport che, per la gioia di tanti appassionati ha messo a disposizione ben due Monoposto di F1 la W04 del 2013 e la W07 del 2016.

Minardi Day nello stesso weekend

La Mercedes, protagonista con successo dell'edizione 2015 con lo stesso team principal Toto Wolff, ospite applauditissimo nell'incantevole Borgo medievale romagnolo, calcherà, nell’intero weekend, le scene del Minardi Day a Imola con la W04 del 2013 alla cui guida si esibirà proprio il suo progettista, già responsabile tecnico del Minardi Team, Aldo Costa.