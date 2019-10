Vela, a Cervia la penultima tappa del circuito nazionale J24

Dopo aver organizzato, in maggio, il Campionato Italiano, il Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia torna ad accogliere la classe J24: sabato e domenica, 19 e 20 ottobre, è infatti in programma sul mare cervese la penultima tappa del Circuito Nazionale, manifestazione che ogni anno assegna il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo della classifica senza scarti. Le imbarcazioni si sfideranno a partire dalle 13 di sabato, mentre domenica il segnale di partenza sarà dato alle 10. Nel pomeriggio, a chiusura delle gare, il giardino del Circolo ospiterà la cerimonia di premiazione.

Per quanto riguarda le classifiche a due tappe dalla fine, nel Trofeo J24 Timoniere-Armatore è sempre ITA 212 Jamaica del vicepresidente della Classe Italiana Pietro Diamanti (169 punti) a guidare la classifica provvisoria seguito da Ita 371 J Joc Alce Nero del Presidente Fabio Apollonio (142 punti) e da Ita 304 Five for Fighting di Eugenia De Giacomo (149) che sale in terza posizione seguito da Ita 400 Capitan Nemo co-armato dal Capo Flotta della Romagna Guido Guadagni e da Domenico Brighi (118), e da Ita 473 Magica Fata di Massimo Frigerio e Viscardo Brusori che guadagnano una posizione a discapito del Capo Flotta di Roma Paolo Rinaldi che con il suo Ita 487 American Passage scende, invece, al sesto posto (92).

Cambio della guardia, invece, al vertice della classifica provvisoria del Trofeo Francesco Ciccolo, istituito in ricordo del presidente prematuramente scomparso: Ita 416 La Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno e detentore del titolo tricolore ed europeo 2019, si è, infatti, portato al comando (191 punti) superando Ita 212 Jamaica (187 punti). Ita 371 J Joc Alce Nero (162), invece, sale al terzo posto davanti a Ita 304 Five for Fighting (149) che passa dalla sesta alla quarta posizione mentre Ita 498 Notifyme -Pilgrim armato dal Capo Flotta J24 del Lario Mauro Benfatto e timonato da Fabio Mazzoni (138) scende dalla terza alla quinta.