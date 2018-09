Vela, dopo 13 anni il Campionato Italiano Open J24 torna a Cervia

Dopo ben tredici anni, il Campionato Italiano Open J24 torna in Adriatico: l’appuntamento clou della stagione italiana 2019 del Monotipo più diffuso al Mondo, infatti, si svolgerà dal 22 al 26 maggio 2019 nelle acque di Cervia-Milano Marittima. A organizzare la manifestazione il Circolo Nautico “Amici della vela” Cervia, che con una flotta di ben quattordici imbarcazioni è diventato uno dei punti di riferimento in Adriatico per la Classe J24. Il periodo solitamente positivo per in vento e le non trascurabili correnti renderanno sicuramente le regate impegnative per tutti. La posizione centrale, l'interesse manifestato da alcuni equipaggi provenienti dall'estero e la presenza nel locale campionato invernale di sedici J24 desta un certo ottimismo per quanto riguarda il numero dei partecipanti.

“Il Circolo vanta l'organizzazione di regate quali la Primavela, il Cico e Campionati Mondiali di classi Olimpiche. Cervia in primavera è un tappeto fiorito in riva all’Adriatico, una città giardino, oasi di serenità per piccoli e grandi ospiti - ha spiegato Massimo Frigerio, co-armatore con Viscardo Brusori di Ita 473 Magica Fata - Nove chilometri di ampie spiagge pulite qualificate dalla bandiera blu e profumate dai pini che le circondano, sulle quali si affacciano Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. L’antica "città del sale" è oggi uno dei più rinomati centri turistici italiani e gode di fama internazionale. Un’ampia gamma di servizi turistici e commerciali connota la realtà cervese: 120 ristoranti e pizzerie, 196 bar, 11 discoteche e sale da ballo, numerosi negozi e boutiques, che nei vari centri commerciali costituiscono la tradizionale meta di passeggiate e shopping. Per questo faremo tutto il possibile per organizzare una manifestazione per una classe che ha dimostrato, dopo un Campionato Mondiale con ben 90 partecipanti provenienti da tutto il mondo e un altissimo livello tecnico, di essere e di meritare il massimo della considerazione nel panorama velico Italiano".

I regatanti J24 potranno testare l’organizzazione del Circolo Nautico “Amici della vela” Cervia partecipando alla quinta prova del Circuito Nazionale 2018, la tradizionale Regata Nazionale che si svolgerà a Cervia dal 20 e il 21 ottobre (la tappa è stata posticipata per permettere agli equipaggi J24 di partecipare alla Barcolana di Trieste). La prossima manche del Circuito J24, invece, è in programma sul lago di Garda il 29 e il 30 settembre e sarà la Coppa Italia, riconferma organizzata dal Circolo Nautico Brenzone. Archiviata la tappa sull’Adriatico il Circuito proseguirà a Marina di Carrara dove, il 27 e 28 ottobre, il locale Club Nautico M.C. organizzerà la Regata Nazionale. La settima tappa, invece è una novità: la trasferta nel Golfo Aranci dove, il 10 e l’11 novembre, la Sezione di Olbia della Lega Navale Italiana ospiterà la Regata Nazionale. Il Circuito 2018 si concluderà con la riconferma pugliese della Regata Nazionale nella rada di Mar Grande proposta l’1 e il 2 dicembre dal Circolo Velico Ondabuena Academy di Taranto.