Vela, i cervesi dominano la classe 4.7 alla Zonale Laser

Ancora un’ottima prova della squadra Laser del Circolo Nautico “Amici della Vela” nella zonale andata in scena proprio sul mare di Cervia, grazie all’organizzazione del Circolo stesso. I padroni di casa hanno monopolizzato la categoria 4.7: non solo il podio (primo Tommaso Fabbri, secondo Federico Grilli, terzo Matteo Chinni), ma anche le posizioni di rincalzo (quarta Camilla Bernabei, quinto Giulio Casetti). Fra gli Standard, prima posizione per Matteo Guardigli, del Circolo Velico Ravennate, davanti al cervese Francesco Grilli e ad Alessandro Tonon, del CV Punta Marina. Dominio del CV Ravennate, invece, nella categoria Radial: con Ilan Muccino, Virginia Mazza e Bruno Ceccarelli sui primi tre gradini del podio. “Ancora una volta, sono molto soddisfatto dei nostri ragazzi – sottolinea l’allenatore cervese Mirco Minotti -: la stagione è partita davvero bene e ci fa ben sperare anche per i prossimi campionati Europei giovanili della classe 4.7, in programma a Hyeres in Francia dal 18 al 25 maggio, a cui parteciperemo con Tommaso Fabbri, Federico Grilli e Matteo Chinni”.