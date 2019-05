Vela, il maltempo si abbatte sulla 34esima Spring Cup

Le condizioni meteo hanno purtroppo “dimezzato” la 34esima edizione della Spring Cup, il tradizionale appuntamento primaverile organizzato dal Circolo Nautico “Amici della vela” e dedicato agli Optimist. Delle sei prove originariamente previste se ne sono svolte solo due, nella giornata di sabato: su quelle dunque, per regolamento, ci si è basati per le classifiche finali.

Fra gli juniores, doppio podio per il circolo Fraglia Vela di Riva del Garda, con Alex Demurtas primo ed Emma Mattivi seconda assoluta e quindi prima fra le ragazze. Terzo gradino del podio per Lorenzo Pezzilli, del Circolo Velico Ravennate. Fra i cadetti si è imposto Achille Barberini della Società Velica Cervia, davanti a Giorgia Saragoni del circolo Vela Cesenatico (prima fra le ragazze) e a Samuel Faggian del Circolo della Vela Mestre. Il trofeo Challenger è andato al Fraglia Vela Malcesine, per somma di punteggi fra i migliori due classificati in entrambe le categorie. Va detto che, nonostante le cattive condizioni meteo, la manifestazione ha comunque visto in acqua 180 giovani velisti provenienti da tutta Italia.