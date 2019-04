Vela, in scena il secondo "Memorial Antonelli" dedicato al J24

Grande successo, sabato e domenica sul mare di Cervia, per la seconda edizione del “Memorial Antonelli”, dedicata alle imbarcazioni J24 e voluta dal Circolo per ricordare il socio Antonio Antonelli, grande appassionato di J24, scomparso poco più di un anno fa.

Otto imbarcazioni si sono date battaglia in un “round robin” a coppie, con nove “voli” nell’arco di due giorni: la vittoria è andata alla coppia composta da “Magica Fata” e “Marbea”. La crescita dell’iniziativa fa presagire, per il 2019, alcune novità importanti, come l’inserimento della figura di un giudice in acqua. Soprattutto, dopo la partecipazione all’ultima edizione Campionato Invernale organizzato dal Circolo (recentemente concluso, con un record di partecipanti), questa nuova iniziativa dedicata ai J24 mantiene alto l’interesse cervese per una classe di cui il Circolo organizzerà, dal 22 al 26 maggio, il Campionato italiano.

“Ringrazio molto il Circolo per il grande entusiasmo con cui ha organizzato questa seconda edizione del memorial dedicato a mio marito: è stata davvero una bella iniziativa, da appassionata di vela ne sono felice”, ha detto Francesca Focardi, vedova di Antonio Antonelli.