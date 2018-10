Vela, la squadra Optimist sugli scudi alla Coppa d’autunno di Cattolica

Grandi soddisfazioni per la squadra agonistica Optimist del Circolo Nautico "Amici della Vela" (sempre sostenuta dalla Fondazione Casa di Risparmio di Ravenna) alla Coppa d'Autunno di Cattolica, a cui hanno partecipato ben 55 imbarcazioni. Tra gli Juniores, trionfo cervese con Kenje Werpers sul primo gradino del podio, mentre Gregorio Penso è giunto secondo fra i Cadetti. Il Circolo cervese è stato premiato anche come squadra più numerosa e ha ricevuto anche il premio per il Cadetto regatante più giovane, Andrea Teodorani.

Tra i primi dieci dei i Cadetti sono entrati Achille Barberini, quinto classificato, e Olivia Spirito, settima assoluta e seconda tra le femmine; tra gli Juniores, Edoardo Toledo, Gianmichele Bartolini e Riccardo Prati, giunti in ordine fra il settimo e il nono posto. “Sono molto soddisfatto, non solo per i risultati di rilievo ma soprattutto per la prova di tutti i ragazzi della squadra, compresi i più piccoli, che stanno facendo esperienza e sono il futuro della nostra squadra – sottolinea coach Nicola Bissi -. Inoltre, questa zonale conferma i grandi miglioramenti che stiamo facendo al termine della stagione estiva”.