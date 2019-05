Vela, la Superba già in testa al Campionato italiano J24

Inizio secondo pronostico per il Campionato Italiano della classe J24, in corso di svolgimento sul mare di Cervia fino a domenica 26 maggio grazie all’organizzazione del Circolo Nautico “Amici della Vela”. Giovedì, nella giornata inaugurale, si sono regolarmente svolte le tre regate previste, a cui hanno preso parte le 29 imbarcazioni iscritte al Campionato.

Dopo che la prova inaugurale era stata vinta da “L’Emilio” dell’armatore Antonio Macina, del Circolo Nautico Maestrale, le due successive sono state appannaggio de “La Superba”, l’imbarcazione della Marina Militare che è campione italiano (e fresco campione europeo) in carica. Con questi due successi, “La Superba” guida così la classifica parziale, in attesa delle tre prove previste anche venerdì nella seconda giornata di gare (il via alle ore 13). Dietro l’imbarcazione di Ignazio Bonanno, si piazzano per ora “Five For Fighting” di Eugenia De Giacomo (del Club Roggero di Lauria, di Palermo), mentre “Magica Fata” di Massimo Frigerio, al terzo posto, tiene alti gli onori del Circolo di casa.