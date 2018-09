Vela, "Mangia fuoco" vince la veleggiata benefica "Ail Cup"

Più forte del maltempo, che aveva costretto a rinviare la data dall’ultima domenica di agosto alla prima di settembre, e che anche domenica 2 settembre ha creato qualche patema. Alla fine, però, la tradizionale Ail Cup “Memorial Mazzotti” – la regata benefica di fine estate, organizzata dal Circolo Nautico “Amici della Vela” e giunta all’edizione numero 13 – è andata in scena con ben dodici imbarcazioni al via.

Come sempre, si trattava di un percorso a boe aperto ad imbarcazioni d’altura da diporto e derive: l’ha vinta “Mangia Fuoco” di Massimo Matteuci, davanti al Passatore “Filo d’Arianna” di Audinette Fabbri e “Arlecchino” di Maurizio Spinelli. Ma a vincere è stata anche la solidarietà: l’iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Ail di Forlì Cesena (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), e l'incasso della manifestazione verrà devoluto all'Associazione per la ricerca medica nella lotta contro la leucemia e per finanziare il servizio di assistenza domiciliare ematologica nella provincia di Forlì Cesena.