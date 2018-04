Vela, secondo posto per l'Optimist al Trofeo Pini sul lago di Como

Grande prova della squadra Optimist del Circolo Nautico Amici della Vela al Trofeo Pini, appuntamento riservato al team race che si è svolto nello scorso weekend a Mandello del Lario, sul Lago di Como. La squadra cervese – guidata da coach Nicola Bissi e composta da Tommaso Fabbri, Kenje Werpers, Gianmichele Bartolini, Riccardo Prati e Gregorio Penso – è giunta seconda, dietro al Circolo Velico Ravennate e davanti al Team Velico Lago Lugano, in una competizione che ha visto affrontarsi 14 squadre (italiane e straniere) impegnate in una sorta di piccola “America’s Cup”, dove cioè ogni squadra doveva affrontare le altre in sfide singole.

“Si tratta davvero di un gran risultato – conferma entusiasta coach Bissi – perché qui era molto importante il lavoro di squadra, e per noi si trattava di una delle primissime occasioni di questo tipo. Un ottimo esordio come team, insomma, che lascia ben sperare per il futuro”.