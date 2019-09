Vela, Tommaso Fabbri è campione italiano Under 16 della Classe 4.7

Nei giorni scorsi sul mare di Reggio Calabria il giovane talento cervese del Circolo nautico 'Amici della vela' Tommaso Fabbri, al termine dei quattro giorni di regata, ha vinto il campionato italiano Under 16 nella classe Laser 4.7, guidando una squadra composta anche da Matteo Chinni, Gianmichele Bartolini e Giulio Casetti, a loro volta comportatisi benissimo.

“E’ stata una regata molto difficile, caratterizzata dalla forte corrente – il commento del coach Mirco Minotti, cresciuto da sempre all’interno del Circolo - ma i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo portato a casa il risultato più importante fra quelli che ci eravamo prefissati a inizio stagione”. Nel pomeriggio di domenica, al rientro dalla trasferta calabrese, Fabbri e gli altri ragazzi della squadra sono stati festeggiati dallo staff del Circolo nella sede di via Leoncavallo. Con questo evento termina la stagione agonistica per la squadra Laser: ora un po’ di meritato riposo, poi inizierà la preparazione per la stagione 2020.