Vela, Tommaso Fabbri vince l’ultima zonale Laser della stagione

Si è svolta a Cesenatico l’ultima regata zonale Laser della stagione, caratterizzata dal poco vento. Per la squadra del Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia ottima prestazione per Tommaso Fabbri, primo assoluto, e Matteo Chinni, giunto quarto ma a pari merito con la terza classificata. Buone performance anche per Federico Grilli, Camilla Bernabei e Silvana Pomicetti.

“Per noi è stato il test finale della preparazione estiva in vista dell'ultima regata nazionale della stagione, che si terrà ad Ortona ai primi di novembre – sottolinea il coach Mirco Minotti -. Per diversi dei nostri ragazzi sarà la prima gara a livello nazionale, e la voglia di farsi trovare pronti è tanta".