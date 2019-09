Vela, un cervese tra i portacolori italiani alla 'Mini Transat 2019'

Ormai è tutto pronto per la partenza. La Mini-Transat, la biennale traversata oceanica in solitario che parte dal porto francese e arriva a metà novembre in Martinica (con una tappa alle Canarie), prenderà il via ufficialmente domenica 22 settembre. E questa 22esima edizione ha numeri record: sono 90 gli skipper qualificati, e di questi 7 vengono dall’Italia.

Fra loro c’è anche Luca Rosetti, tesserato FIV al Circolo Nautico “Amici della Vela”, con cui è cresciuto agonisticamente. Nel suo palmares spiccano il 12° posto ai campionati mondiali Laser in Argentina nel 2012, e più di recente la vittoria al Campionato Europeo universitario della j80, nel 2017: ma la qualificazione raggiunta per la traversata oceanica che sta per partire è certamente un nuovo grande traguardo, a prescindere da come andrà la regata. E ormai Luca è pronto all’avventura, dopo alcune settimane di allenamento proprio sulle onde francesi dell’oceano: “Ho cercato di preparami al meglio, l’Atlantico ha caratteristiche tutte proprie, ben diverse dal Mediterraneo e dal nostro Adriatico. E sono molto contento: per me questo è già un gran risultato, poi vedremo come andrà nelle prossime settimane…”.

Ovviamente, l’intero Circolo cervese fa il tifo per Luca. “Siamo orgogliosi di poter annoverare un ragazzo cresciuto fra gli Amici della Vela in una regata così prestigiosa e impegnativa, riservata davvero solo a pochi eletti – sottolinea il presidente del sodalizio cervese, Sergio Savelli - Gli auguriamo tutti buon vento, lo seguiremo con attenzione ed entusiasmo, e saremo pronti a festeggiarlo quando tornerà a Cervia, alla fine di questa grande avventura”.