Virtus Faenza, riprende la corsa playoff

La squadra è in forma e ne arriva la conferma. Dopo la sconfitta di Santagata, la Virtus Faenza riprende la corsa verso i playoff del campionato di Prima Categoria Girone G con la vittoria per 2-1 sulla Pol. 2000, grazie alla doppietta di Matteo Ossani. Una vittoria che permette alla Virtus (seconda difesa del girone) di raggiungere quota 18 punti in campionato e di rimanere ancorata alla zona playoff. Mercoledì sera la squadra non ha risentito della prima sconfitta stagionale di domenica e, dopo una partita combattuta, ha ottenuto il massimo risultato. Domenica prossima, alle 14.30, al Centro Don Fiorini è tempo di derby con l’arrivo del San Rocco, squadra che dopo un avvio difficile è ora in buona salute, grazie alle due vittorie consecutive che le hanno permesso di mettersi in posizione più tranquilla nella lotta salvezza.