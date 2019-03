Eleuteri fallisce la grande chance: il Ravenna impatta contro la Vis Pesaro

Il Ravenna non ha oltre lo 0-0 nella sfida contro la Vis Pesaro. La prima iniziativa è di marca ravennate, con una punizione di Esposito deviata in calco d'angolo. Rispondono i padroni di casa con un'incornata di Guidone che non inquadra il bersaglio. All'11 la Vis Pesaro sfiora l'1-0 con una rasoiata di sinistro che si spegna di poco a lato. Il Ravenna prova a colpire in contropiede, ma la Vis Pesaro non si lascia cogliere impreparata, chiudendo tutti gli spazi. Al 40' Tomei dice no ad Esposito su calcio di punizione. La grande chance per la compagine di Foschi arriva al 42′ con Eleuteri, ma ancora una volta l'estremo difensore marchigiano è decisivo. Nella ripresa entrano Nocciolini e Galuppini al posto di Raffini e Gudjohnsen. Ma le emozioni stentano a decollare.